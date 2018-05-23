В Госдуму внесут законопроект о переносе Единого дня голосования на октябрь
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«Мы подготовили законопроект о переносе Единого дня голосования на второе воскресенье октября. Мы считаем, что идея о голосовании в сентябре неудачна. Потому что агитация приходится на август, когда людей практически нет: они находятся на даче или в отпуске. Мы считаем, что агитация в сентябре была бы более эффективна и продуктивна. Тем более что аналогичные предложения делала Памфилова (глава Центризбиркома. — RT). Должен быть внесён либо сегодня, либо завтра», — сказал Емельянов.
В настоящее время Единым днём голосования является второе воскресенье сентября.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на конец октября.