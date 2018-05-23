В Госдуму внесут законопроект о переносе Единого дня голосования на октябрь

В ближайшие дни депутаты фракции «Справедливая Россия» внесут в Госдуму законопроект о переносе Единого дня голосования на второе воскресенье октября. Об этом RT сообщил первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству, заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.

«Мы подготовили законопроект о переносе Единого дня голосования на второе воскресенье октября. Мы считаем, что идея о голосовании в сентябре неудачна. Потому что агитация приходится на август, когда людей практически нет: они находятся на даче или в отпуске. Мы считаем, что агитация в сентябре была бы более эффективна и продуктивна. Тем более что аналогичные предложения делала Памфилова (глава Центризбиркома. — RT). Должен быть внесён либо сегодня, либо завтра», — сказал Емельянов.

В настоящее время Единым днём голосования является второе воскресенье сентября.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на конец октября.