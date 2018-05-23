В Госдуму внесут законопроект о переносе Единого дня голосования на октябрь

Короткая ссылка
Павел Астахов
В ближайшие дни депутаты фракции «Справедливая Россия» внесут в Госдуму законопроект о переносе Единого дня голосования на второе воскресенье октября. Об этом RT сообщил первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству, заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.
В Госдуму внесут законопроект о переносе Единого дня голосования на октябрь
  • © Государственная Дума РФ

«Мы подготовили законопроект о переносе Единого дня голосования на второе воскресенье октября. Мы считаем, что идея о голосовании в сентябре неудачна. Потому что агитация приходится на август, когда людей практически нет: они находятся на даче или в отпуске. Мы считаем, что агитация в сентябре была бы более эффективна и продуктивна. Тем более что аналогичные предложения делала Памфилова (глава Центризбиркома. — RT). Должен быть внесён либо сегодня, либо завтра», — сказал Емельянов. 

В настоящее время Единым днём голосования является второе воскресенье сентября. 

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на конец октября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных