В Москве на два дня закроют участок Филёвской линии метро

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Участок голубой ветки Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт 26 и 27 мая, сообщается на официальном сайте столичной подземки.

«26 и 27 мая будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30 утра», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в эти дни будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк», «Пионерская».

«Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филёвской линии до «Международной» или «Александровского сада», — уточняется в сообщении.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что строительство новой линии метро в Москве могут начать после 2022 года.

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