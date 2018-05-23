Уильям Браудер приглашён для участия в одной из сессий в рамках ПМЭФ

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер приглашён для участия в одной из сессий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает «Право.Ru».

Отмечается, что участниками сессии «Конкурентоспособность российской юрисдикции — путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса» также станут вице-президент — статс-секретарь, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных, главный редактор портала «Право.ru» Борис Болтянский, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Елена Борисенко, партнёр компании «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнёры» (МЗС) Александр Зюба и другие.

Модератором сессии станет председатель правления общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Владимир Груздев.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила большой резонанс.

В настоящее время Браудер живёт в Лондоне, он был объявлен Россией в международный розыск.

Российские следственные органы вменяют Браудеру и его бизнес-партнёру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента.

Браудер заочно приговорён в России к девяти годам лишения свободы.