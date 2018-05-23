Число работающих в России граждан Киргизии и Армении за пять лет увеличилось

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Марина Тищенко
За последние пять лет почти в пять раз увеличилось число работающих в России граждан Киргизии (в 2017 году — 376 863 человека, в 2012-м — 79 375) и больше чем в два раза — граждан Армении (в 2017 году — 232 247 человек, в 2012-м — 90 549). Такие данные RT предоставили в МВД России.

Киргизия и Армения занимают первое и второе места по количеству работающих в России из стран ЕАЭС. Далее идут Белоруссия (в 2017 году — 124 633 человека) и Казахстан (в 2017 году — 88 202 человека).

Эти страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), договор о создании которого вступил в силу 1 января 2015 года. Он даёт выходцам из стран — участниц союза равные трудовые права с российскими гражданами. Соискателям из Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии не нужно получать патент для работы в России.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что более 10 тыс. иностранных граждан выдворены из России с начала 2018 года.

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