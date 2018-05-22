Движение на участке Северо-Западной хорды в Москве планируют запустить до конца сентября

Автомобильное движение на 20-километровом участке Северо-Западной хорды от Крылатской улицы до Можайского шоссе в Москве планируют запустить до конца сентября, сообщает kp.ru.

Об этом заявил первый заместитель руководителя департамента строительства Пётр Аксёнов.

Участок проходит по плотно застроенным районам, что отразилось на строительных работах. Там откроют эстакаду, тоннель, дополнительные съезды, надземные и подземные пешеходные переходы.

«Участок хорды в Нижних Мнёвниках будет завершён в 2019 году», — добавил Аксёнов.

Северо-Западная хорда свяжет ряд крупных магистралей, в том числе Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублёвское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что интеграцию шести железнодорожных радиусов с МЦК планируют завершить в 2019 году.