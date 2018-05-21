Интеграцию шести железнодорожных радиусов с МЦК планируют завершить в 2019 году

Интеграцию шести железнодорожных радиусов с Московским центральным кольцом планируют завершить в 2019 году, сообщает издание «Дни.ру».

Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, большая часть работ уже сделана. Готовность необходимых пассажирских платформ и пешеходных переходов составляет около 70%.

Строительство идёт на станции Окружная Савёловского направления, Ленинградская — Рижского, Новохохловская — Курского, Варшавская — Павелецкого, Карачарово — Горьковского, Северянин — Ярославского.

По словам чиновника, часть объектов сдадут в 2018 году, остальные — в 2019-м, пишет «Утро.ру».

Хуснуллин также рассказал о проектировании пересадочного узла НАТИ, который призван объединить пассажиропотоки Октябрьского направления железной дороги и станции «Лихоборы» МЦК.

Ранее стало известно, что железнодорожную платформу Новохохловская рядом с МЦК намерены открыть осенью 2018 года.