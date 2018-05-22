Эрмитаж заявил иск на 856 млн рублей по делу экс-замминистра культуры Пирумова
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталью Шатихину, представляющую интересы музея.
Отмечается, что имущество фигурантов дела может пойти на погашение ущерба.
«Эрмитаж был ознакомлен с постановлением о признании его потерпевшим… мы реализовали своё процессуальное право на подачу гражданского иска к обвиняемым в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распылённых между компаниями группы с целью их хищения. Цена иска составляет более 856 млн рублей, что ранее было установлено в рамках арбитражного дела», — сказала она.
Ранее суд отправил Григория Пирумова под арест.
17 мая Пирумова и Колесникова задержали за хищение 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Государственного Эрмитажа. Им предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.