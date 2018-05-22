Эрмитаж заявил иск на 856 млн рублей по делу экс-замминистра культуры Пирумова

Эрмитаж заявил иск на 856 млн рублей по делу бывшего замминистра культуры Григория Пирумова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталью Шатихину, представляющую интересы музея.

Отмечается, что имущество фигурантов дела может пойти на погашение ущерба.

«Эрмитаж был ознакомлен с постановлением о признании его потерпевшим… мы реализовали своё процессуальное право на подачу гражданского иска к обвиняемым в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распылённых между компаниями группы с целью их хищения. Цена иска составляет более 856 млн рублей, что ранее было установлено в рамках арбитражного дела», — сказала она.

Ранее суд отправил Григория Пирумова под арест.

17 мая Пирумова и Колесникова задержали за хищение 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Государственного Эрмитажа. Им предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.