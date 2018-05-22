Госдума одобрила законопроект о цифровых финансовых активах

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах, которым такие активы не признаются законным средством платежа на территории России.

Документом вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, передаёт РИА Новости.

Проект закона устанавливает, что цифровые финансовые активы не являются законными средствами платежа в России.

Отмечается, что документ закрепляет правовые основы для осуществления деятельности, которая направлена на создание криптовалюты или получения вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг).

Законопроект разрешает обменивать токены на рубли и другую валюту исключительно через операторов обмена цифровых финансовых активов.

Операторами смогут быть исключительно брокеры, дилеры, юридические лица, которые действуют по доверительному управлению. Перечень других сделок по обмену, их порядок и условия будет определять Центробанк.

Ранее, как писала газета «Известия», в России может появиться список криптоинвесторов.

В конце марта в нижнюю палату парламента был внесён проект, который создаёт основу для регулирования правоотношений в рамках «цифровой экономики».