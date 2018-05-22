Степашин прокомментировал назначение Кудрина на должность главы Счётной палаты

Короткая ссылка
Бывший председатель Счётной палаты Сергей Степашин в беседе с Nation News прокомментировал назначение Алексея Кудрина на должность главы ведомства.

«Мы с Алексеем Леонидовичем говорили до того, как он принимал решение, я сказал, чтобы он соглашался», — заявил Степашин.

Он отметил, что новый глава Счётной палаты — прекрасный специалист в области финансов. Кроме того, по словам Степашина, Кудрин несколько лет занимался серьёзной аналитикой.

«И когда он почитал закон, к которому и я приложил руку, он увидел, что там больше аналитической и экспертной работы. Если он будет этим заниматься, то у него всё получится. Ну и его рекомендовал сам глава государства Владимир Путин, что говорит о высоком доверии», — добавил Степашин.

Ранее сообщалось, что Кудрин выразил благодарность Татьяне Голиковой и её коллегам по Счётной палате за проделанную работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных