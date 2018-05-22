Степашин прокомментировал назначение Кудрина на должность главы Счётной палаты

Бывший председатель Счётной палаты Сергей Степашин в беседе с Nation News прокомментировал назначение Алексея Кудрина на должность главы ведомства.

«Мы с Алексеем Леонидовичем говорили до того, как он принимал решение, я сказал, чтобы он соглашался», — заявил Степашин.

Он отметил, что новый глава Счётной палаты — прекрасный специалист в области финансов. Кроме того, по словам Степашина, Кудрин несколько лет занимался серьёзной аналитикой.

«И когда он почитал закон, к которому и я приложил руку, он увидел, что там больше аналитической и экспертной работы. Если он будет этим заниматься, то у него всё получится. Ну и его рекомендовал сам глава государства Владимир Путин, что говорит о высоком доверии», — добавил Степашин.

Ранее сообщалось, что Кудрин выразил благодарность Татьяне Голиковой и её коллегам по Счётной палате за проделанную работу.