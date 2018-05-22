Генпрокуратура России назвала число осуждённых за коррупцию за первые три месяца 2018 года

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Генеральная прокуратура России рассказала о том, сколько человек были осуждены за коррупционные преступления за первые три месяца текущего года.

Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.

«2,3 тыс. лиц осуждены за преступления коррупционной направленности в первом квартале 2018 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Генеральной прокуратуре открылись курсы по подготовке экспертов, которые участвуют в обзоре хода осуществления Конвенции ООН против коррупции.

11 апреля в ведомстве назвали число нарушений в области антикоррупционного законодательства в 2017 году.

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