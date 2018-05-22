Генпрокуратура России назвала число осуждённых за коррупцию за первые три месяца 2018 года
Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.
«2,3 тыс. лиц осуждены за преступления коррупционной направленности в первом квартале 2018 года», — говорится в сообщении.
22 мая 2018 г.
Ранее стало известно, что в Генеральной прокуратуре открылись курсы по подготовке экспертов, которые участвуют в обзоре хода осуществления Конвенции ООН против коррупции.
11 апреля в ведомстве назвали число нарушений в области антикоррупционного законодательства в 2017 году.