Генпрокуратура России провела курсы по подготовке экспертов по борьбе с коррупцией

В Генеральной прокуратуре России 24 апреля открылись курсы по подготовке правительственных экспертов, участвующих в обзоре хода осуществления Конвенции ООН против коррупции.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что курсы впервые проводились специалистами Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в расширенном формате, предусматривающем углублённое изучение существующих требований к внедрению в законодательства стран положений глав II («Меры по предупреждению коррупции») и V («Меры по возвращению активов») Конвенции.

В церемонии открытия приняли участие 20 иностранных правительственных экспертов из Австрии, Алжира, Белоруссии, Ирака, Иордании, Киргизии, Камбоджи, Ливана, ОАЭ, Папуа — Новой Гвинеи, Туниса, Туркмении и Хорватии.

Впервые такие курсы по инициативе России прошли в 2012 году на базе Генеральной прокуратуры. Высокая оценка проведённых курсов со стороны УНП ООН и участвовавших экспертов способствовала продолжению обучения в 2013, 2014 и 2017 годах.

В общей сложности за эти годы обучение прошли правительственные эксперты из более чем 70 стран мира.