Генпрокуратура России провела курсы по подготовке экспертов по борьбе с коррупцией

Короткая ссылка
В Генеральной прокуратуре России 24 апреля открылись курсы по подготовке правительственных экспертов, участвующих в обзоре хода осуществления Конвенции ООН против коррупции.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что курсы впервые проводились специалистами Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в расширенном формате, предусматривающем углублённое изучение существующих требований к внедрению в законодательства стран положений глав II («Меры по предупреждению коррупции») и V («Меры по возвращению активов») Конвенции.

В церемонии открытия приняли участие 20 иностранных правительственных экспертов из Австрии, Алжира, Белоруссии, Ирака, Иордании, Киргизии, Камбоджи, Ливана, ОАЭ, Папуа — Новой Гвинеи, Туниса, Туркмении и Хорватии.

Впервые такие курсы по инициативе России прошли в 2012 году на базе Генеральной прокуратуры. Высокая оценка проведённых курсов со стороны УНП ООН и участвовавших экспертов способствовала продолжению обучения в 2013, 2014 и 2017 годах.

В общей сложности за эти годы обучение прошли правительственные эксперты из более чем 70 стран мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных