Суд продлил арест управляющей ТЦ «Зимняя вишня»

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Центральный районный суд Кемерова продлил срок ареста управляющей сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» Надежды Судденок.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил — продлить срок содержания под стражей… (Надежды Судденок. — RT) до 25 августа 2018 года», — заявил судья Александр Вялов.

Ранее сообщалось, что Заводский районный суд Кемерова арестовал Судденок до 25 мая.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, при котором погибли 60 человек. 

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