Песков призвал верить Путину в вопросе испытаний российских ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о неудачных запусках новейших российских ракет.

«Слушайте президента Российской Федерации Путина и верьте ему», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о неудачных запусках новейших российских ракет.

Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил о четырёх неудачных испытаниях российских ракет с ядерной установкой.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Путин отметил, что новая ракета с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия способна достичь целей в любой точке земного шара.