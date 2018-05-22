Американский канал рассказал о неудачных испытаниях новых российских ракет

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Испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем прошли неудачно, согласно информации источников, знакомых с докладом разведки США. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Канал отмечает, что ракета с ядерной установкой была протестирована четыре раза с ноября 2017 года по февраль 2018-го. По данным анонимного источника канала, запуски закончились крушениями.

Уточняется, что самое продолжительное испытание ракеты длилось более двух минут, за которые она преодолела более 35 км, после чего потеряла управляемость. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полётом на 8 км.

По информации источника телеканала, ракета оснащена топливным двигателем, который необходим для старта, а также ядерным, который подключается во время полёта. 

Ранее источник сообщал, что сверхзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, проходила испытания три раза в 2016 и 2017 годах, два из них, в 2016 году, были успешными. Отмечалось, что ракета будет готова к использованию к 2020 году. По данным канала, «США в настоящее время не могут этому оружию противостоять».

1 марта в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были представлены новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

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