В РЖД предлагают вносить дебоширов в чёрные списки на год

В РЖД рассказали о подготовленных предложениях вносить дебоширов в чёрный список на год, после чего снимать ограничения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Олега Белозёрова.

«Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать», — сказал Белозёров.

Сроки введения этой меры пока не называются.

В начале января в Госдуму направлено предложение ввести чёрные списки дебоширов в поездах и автобусах.