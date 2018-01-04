В Госдуму направлено предложение ввести чёрные списки дебоширов в поездах и автобусах

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Госдуму с предложением ввести чёрные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования. Письмо с соответствующим предложением (есть в распоряжении RT) направлено в комитет нижней палаты парламента по транспорту и строительству.

«Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута», — пояснил зампред организации Илья Зотов.

По мнению общественников, решение о создании чёрного списка должен принимать сам перевозчик. Кроме того, они считают, что действие реестра следует ограничить по аналогии с нормой, уже введённой в авиации. Так, если нет альтернативного вида транспорта, на котором можно добраться до того или иного пункта назначения, перевозчик не вправе отказать пассажиру из чёрного списка.

В Министерстве транспорта сообщили, что рассмотрят инициативу в случае её поступления в ведомство.

Подробнее — в материале RT.