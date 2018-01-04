Осторожно, двери закрываются: в России могут появиться чёрные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Госдуму с предложением ввести чёрные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования. В комитете по транспорту и строительству готовы рассмотреть инициативу. При этом, как отмечают эксперты, такая мера по аналогии с новыми нормами для авиакомпаний может быть принята в первую очередь в отношении железной дороги. RT разбирался, почему её сложно реализовать в сфере автобусных перевозок.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, согласно которым авиакомпании получают право составлять чёрные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолёта, и отказывать им в перевозке.

За это право российские авиакомпании боролись несколько лет. Теперь пассажир, который получил административное наказание за соответствующее правонарушение и попал в чёрный список перевозчика, на один год лишается права пользоваться его услугами. В подобном реестре «Аэрофлота» уже числятся более 10 тыс. человек.

В ноябре на встрече с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская президент России не исключил введения аналогичных списков и на других видах транспорта.

«Всё возможно. Но на железнодорожном транспорте это сложнее. Потому что, ведь сами знаете, есть много таких территорий, где другого вида транспорта просто нет», — отметил Путин.

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Общероссийское объединение пассажиров выступило с предложением ввести аналогичные чёрные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования. Письмо с соответствующим предложением (есть в распоряжении RT) общественники направили в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

Авторы обращения отмечают, что хулиганы в автобусах и поездах приносят дискомфорт другим пассажирам и нередко угрожают их жизни и здоровью. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, которые поступают в организацию.

«Мы предлагаем вести чёрные списки пассажиров на железнодорожном и автобусном транспорте международного и междугороднего сообщения. То есть там, где для покупки билета необходим паспорт. Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута», — пояснил RT зампред организации Илья Зотов.

Впрочем, по мнению общественников, решение о создании чёрного списка должен принимать сам перевозчик. Кроме того, действие реестра следует ограничить по аналогии с нормой, уже введённой в авиации. Например, если нет альтернативного вида транспорта, на котором можно добраться до того или иного пункта назначения, перевозчик не вправе отказать пассажиру из чёрного списка.

В Министерстве транспорта сообщили RT, что рассмотрят инициативу, если она поступит в ведомство.

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

Законодатели отмечают, что после принятия законов о реестре нарушителей порядка на самолётах число случаев хулиганства снизилось. Поэтому, по их словам, стоит задуматься о введении аналогичных норм в поездах и автобусах дальнего следования.

«Будем изучать инициативу. Скорее всего, её поддержат. Главное, мы должны эту идею трансформировать в адекватную нормативную базу, чтобы закон был исполним», — полагает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

При этом, как заявляет депутат, нарушения в автобусах труднее зафиксировать.

«Людей на железнодорожном транспорте мы можем отслеживать с помощью полиции, связи с машинистом, с начальником поезда, с проводниками. К ним стекается вся информация, и мы можем оперативно реагировать. Теперь представьте себе количество автобусов. Хотя они тоже сейчас обеспечены различными системами контроля, на мой взгляд, вопрос будет решить сложнее. Но барьеры для дебоширов нужно установить в любом случае», — резюмировал парламентарий.

Председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин также указал, насколько сложно будет реализовать эту инициативу в сфере автобусных перевозок.

«На поездах это можно сделать примерно так же, как и на воздушных судах, — там нет большой разницы. Но я с трудом себе представляю, как это сделать в системе междугородних автобусных маршрутов. Это повышение технологической нагрузки на перевозчиков, на автовокзалы. Грубо говоря, затраты на нужное оснащение лягут на билеты пассажиров», — отметил Блинкин.

Он добавил, что угроза большого штрафа и уголовного наказания помогает бороться с транспортным дебоширством на порядок эффективнее, чем потенциальное попадание в чёрный список.

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

В апреле президент России Владимир Путин одобрил закон об ужесточении ответственности для дебоширов на различных видах общественного транспорта, включая железнодорожный, морской, внутренний водный и воздушный.

Документ дополнил отдельным пунктом статью Уголовного кодекса России «Хулиганство».

При этом под хулиганством подразумевается грубое нарушение общественного порядка, «выражающее явное неуважение к обществу». Теперь за такие действия могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или лишить свободы на срок до пяти лет.

Этот же закон ввёл в УК новую статью за агрессивные и опасные действия, которые могут причинить урон. В их числе зацепинг, забрасывание поезда камнями и ослепление лазерной указкой пилотов самолёта. За такие преступления теперь предусмотрен штраф на сумму от 150 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.