Полиция проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Псковской области

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Полиция проводит проверку по факту аварии в Псковской области с участием экскурсионного автобуса, который перевозил детей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

«По имеющимся данным, сегодня около восьми часов утрау деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса «Неоплан», следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, в МВД подтвердили, что в ДТП с участием автобуса с детьми под Псковом пострадали шесть человек.

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