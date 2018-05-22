В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом

В результате аварии под Псковом с участием экскурсионного автобуса, который перевозил детей, пострадали семь человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.

«Пострадали семь человек — водитель и шестеро детей. Водитель получил травмы средней степени тяжести, а дети — лёгкой степени. Погодные условия на трассе были благоприятные», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в автобусе находились учащиеся седьмых и восьмых классов.

Ранее сообщалось, что авария произошла на федеральной автодороге Р23 Санкт-Петербург — Псков. Автобус съехал в кювет.