В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом

Короткая ссылка
В результате аварии под Псковом с участием экскурсионного автобуса, который перевозил детей, пострадали семь человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.

«Пострадали семь человек — водитель и шестеро детей. Водитель получил травмы средней степени тяжести, а дети — лёгкой степени. Погодные условия на трассе были благоприятные», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в автобусе находились учащиеся седьмых и восьмых классов.

Ранее сообщалось, что авария произошла на федеральной автодороге Р23 Санкт-Петербург — Псков. Автобус съехал в кювет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных