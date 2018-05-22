В Казани экстренно приземлился летевший в Новосибирск самолёт

Самолёт авиакомпании «Победа», который следовал из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Казани ночью 22 мая из-за ухудшения самочувствия пассажира.

«В 00:53 мск в международном аэропорту «Казань» в результате ухудшения самочувствия пассажира 1952 года рождения самолет... авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва — Новосибирск, совершил вынужденную посадку», — приводит РИА Новости сообщение главного управления МЧС по Татарстану.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.

В 1:45 самолёт продолжил рейс.

Ранее URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.