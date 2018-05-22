В Казани экстренно приземлился летевший в Новосибирск самолёт

Короткая ссылка
Самолёт авиакомпании «Победа», который следовал из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Казани ночью 22 мая из-за ухудшения самочувствия пассажира.

«В 00:53 мск в международном аэропорту «Казань» в результате ухудшения самочувствия пассажира 1952 года рождения самолет... авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва — Новосибирск, совершил вынужденную посадку», — приводит РИА Новости сообщение главного управления МЧС по Татарстану.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу. 

В 1:45 самолёт продолжил рейс.

Ранее URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных