В Казани экстренно приземлился летевший в Новосибирск самолёт
«В 00:53 мск в международном аэропорту «Казань» в результате ухудшения самочувствия пассажира 1952 года рождения самолет... авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва — Новосибирск, совершил вынужденную посадку», — приводит РИА Новости сообщение главного управления МЧС по Татарстану.
Отмечается, что пострадавший был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.
В 1:45 самолёт продолжил рейс.
Ранее URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.