Российский учёный изобрёл видеоокна для общественного транспорта
По его словам, патентные поверенные уже подтвердили отсутствие аналогов представленной технологии в мире.
Дисплеи приспособлены к техническим особенностям общественного транспорта, в частности, устойчивы к сильным вибрациям.
Изображение будет автоматически передаваться только в процессе движения, во время остановки окна снова становятся прозрачными на 80%.
Эрманбетов утверждает, что в настоящее время продолжается работа по усовершенствованию изобретения.
В ближайшее время дисплеи должны начать передавать объёмное изображение, как в очках виртуальной реальности.
Он также сообщил, что разработкой уже заинтересовались Московский метрополитен и крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта ЗАО «Трансмашхолдинг».