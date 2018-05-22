Российский учёный изобрёл видеоокна для общественного транспорта

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Елена Оя
В России изобрели передающие видеоконтент прозрачные дисплеи, предназначенные для установки в оконные проёмы трамваев, троллейбусов, автобусов, вагонов метро, а также в качестве иллюминаторов самолётов и речных судов. Об этом RT рассказал разработчик инновации Ваис Эрманбетов.

По его словам, патентные поверенные уже подтвердили отсутствие аналогов представленной технологии в мире.

Дисплеи приспособлены к техническим особенностям общественного транспорта, в частности, устойчивы к сильным вибрациям.

Изображение будет автоматически передаваться только в процессе движения, во время остановки окна снова становятся прозрачными на 80%.

Эрманбетов утверждает, что в настоящее время продолжается работа по усовершенствованию изобретения.

В ближайшее время дисплеи должны начать передавать объёмное изображение, как в очках виртуальной реальности.

Он также сообщил, что разработкой уже заинтересовались Московский метрополитен и крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта ЗАО «Трансмашхолдинг».

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