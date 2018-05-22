Терминал аэропорта в Красноярске эвакуировали из-за пожарной тревоги

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Красноярский аэропорт Емельяново частично эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Никита Полеха.

«Сработала пожарная сигнализация, эвакуированы пассажиры, находившиеся в новом терминале, который обслуживает внутренние рейсы. По этой причине вылет всех рейсов отложен до снятия тревоги. Пассажиров перевели в другой терминал», — цитирует его Интерфакс.

Он уточнил, что запаха дыма в аэропорту нет, открытое горение не обнаружено.

Он также рассказал, что в результате срабатывания сигнализации игрокам футбольного клуба «Енисей», прилетевшим из Махачкалы, пришлось некоторое время провести в автобусе.

Ранее сообщалось, что калининградский аэропорт Храброво эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации.

Также ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске дали старт строительству нового терминала аэропорта.





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