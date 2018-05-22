В Крыму возбудили дело по факту ДТП с двумя погибшими

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В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, водитель Mercedes не справился с управлением, вследствие чего совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем KIA.

«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД по факту ДТП, повлекшем гибель двух человек, в том числе ребёнка по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что водитель Mercedes задержан.

Как уточняется, в ближайшее время следствием будет назначена авто-техническая судебная экспертиза, а также решён вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее Nation News передавало, что в дорожно-транспортном происшествии в Крыму погибли два человека, ещё четыре пострадали.

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