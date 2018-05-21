В ДТП в Крыму погибли два человека

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В дорожно-транспортном происшествии в Крыму погибли два человека, ещё четыре пострадали. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на региональное управление МВД России.

По имеющимся данным, ДТП спровоцировал Mercedes, который следовал в сторону трассы Ялта — Севастополь. Водитель не справился с управлением на повороте, и автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2110.

Иномарку отбросило в сторону, из-за чего произошло столкновение с Kia.

Погибли находившаяся за рулём ВАЗ женщина и её маленький ребёнок. Пострадали водитель и три пассажира Kia.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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