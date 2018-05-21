Власти Петербурга обсудили строительство автовокзалов в Купчине и Парголове
В Купчино вокзал «Южный» построят в Московском районе. Он призван уменьшить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть и создать условия по распределению пассажиропотоков.
Для перевозки пассажиров в северном направлении будет возведён вокзал «Северный» в Парголово. Его расположение названо выгодным благодаря транспортной доступности к КАД.
По итогам встречи вице-губернатор Игорь Албин дал поручение разработать необходимую документацию для реализации строительства.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что интеграцию шести железнодорожных радиусов с МЦК планируют завершить в 2019 году.