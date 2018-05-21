Путин сказал, что мог бы лучше учиться в школе
Президент России Владимир Путин во время посещения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди воспитанников образовательного центра «Сириус» сообщил, что мог бы лучше учиться в школе.
- kremlin.ru
Во время визита двух лидеров учащиеся поинтересовались, как учился Путин.
«Можно было бы лучше. Надо над собой работать», — приводит РИА Новости слова Путина.
Также Путин посоветовал воспитанникам центра «Сириус» хорошо учиться, чтобы в будущем они смогли стать президентами или премьер-министрами.
Подробнее о встрече Путина и Моди — в материале RT.
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