В Петербурге предложили принять закон о тишине в дневное время
Соответствующий проект внесли депутаты ЛДПР в заксобрание.
Согласно документу, шуметь нельзя будет не только ночью, но и днём с 13:00 до 15:00.
Законопроект предусматривает введение административной ответственности за шум на защищаемых объектах, среди которых больницы, санатории, детдома, интернаты, дома престарелых, квартиры домов, отели, общежития.
Также тишину нужно будет соблюдать в местах общего пользования, в том числе в лифтах, подъездах, на лестничных площадках.
Штраф предложено оставить таким же, как и в ночное время (с 22:00 до 08:00). В настоящее время он составляет от 500 до 200 тыс. рублей.
Дневной тихий час уже действует в ряде российских регионов, в том числе в Московской, Оренбургской и Мурманской областях.
В 2017 году URA.RU сообщало о «законе о тишине» в Челябинской области.