В Петербурге предложили принять закон о тишине в дневное время

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге предложили принять закон о режиме тишины и покоя в дневное время, сообщает ФАН.

Соответствующий проект внесли депутаты ЛДПР в заксобрание.

Согласно документу, шуметь нельзя будет не только ночью, но и днём с 13:00 до 15:00.

Законопроект предусматривает введение административной ответственности за шум на защищаемых объектах, среди которых больницы, санатории, детдома, интернаты, дома престарелых, квартиры домов, отели, общежития.

Также тишину нужно будет соблюдать в местах общего пользования, в том числе в лифтах, подъездах, на лестничных площадках.

Штраф предложено оставить таким же, как и в ночное время (с 22:00 до 08:00). В настоящее время он составляет от 500 до 200 тыс. рублей.

Дневной тихий час уже действует в ряде российских регионов, в том числе в Московской, Оренбургской и Мурманской областях.

В 2017 году URA.RU сообщало о «законе о тишине» в Челябинской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных