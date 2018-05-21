Кудрин рассказал о снятых с постов после его проверок 40 генералах

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Кандидат на пост главы Счётной палаты России Алексей Кудрин рассказал на заседании в Государственной Думе, что после его проверок в 1990-х годах были сняты со своих постов 40 генералов.
Кудрин рассказал о снятых с постов после его проверок 40 генералах
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Кудрин напомнил депутатам, что в 1996 году стал начальником контрольного управления президента. По его словам, прозрачность не была принята в стране: «были неприкасаемые по проверкам». Кудрин сказал, что при нём были впервые проведены проверки МВД и Минобороны.

«Тогда результаты этих проверок были засекречены и носили характер государственной тайны по ряду вопросов, но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности», — приводит ТАСС слова Кудрина.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит кандидатуру экс-министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счётной палаты 22 мая.

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