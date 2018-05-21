Госдума рассмотрит кандидатуру Кудрина на пост главы Счётной палаты 22 мая

Госдума рассмотрит кандидатуру экс-министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счётной палаты 22 мая.

«Завтра, в 12:30», — приводит РИА Новости слова депутата нижней палаты Вадима Деньгина.

Председатель Счётной палаты России по законодательству назначается на шесть лет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру Кудрина на пост главы Счётной палаты.