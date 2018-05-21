Россельхознадзор рассказал об антибиотиках в аргентинском мясе

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Россельхознадзор выразил обеспокоенность участившимися случаями выявления антибиотиков в животноводческой продукции из Аргентины.

Об этом замглавы российского ведомства Константин Савенков рассказал в разговоре с директором департамента по охране здоровья животных Аргентины Рикардо Мареской.

«Встреча проведена по инициативе российской стороны в связи с обеспокоенностью, связанной с резким увеличением количества выявлений антибиотиков (в том числе тетрациклиновой группы) в поступающей из Аргентины животноводческой продукции», — говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

Отмечается, что в случае продолжения обнаружения в аргентинской продукции запрещённых и вредных веществ Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения на поставки продукции из Аргентины.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор обнаружил в Калининградской области 25 тонн заражённого риса из Вьетнама

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