Медведев заявил, что итоговые варианты нацпроектов должны быть готовы к 15 августа

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Итоговые варианты национальных проектов и комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что итоговые варианты нацпроектов должны быть готовы к 15 августа
  • Reuters

Он отметил, что правительство сформировано и приступает к реализации «майского указа президента», который определяет «стратегические направления движения» России.

«Важно помнить, что он имеет рамочную форму. Промежуточную тактику предстоит проработать правительству — определить этапы, целевые показатели и контрольные точки. Финальные варианты национальных проектов, комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа», — написал премьер в Facebook.

По его словам, затем будет доработан проект «основных направлений деятельности правительства».

Ранее Медведев отметил, что нельзя допустить срыва сроков реализации майского указа российского лидера Владимира Путина.

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