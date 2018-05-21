Медведев заявил, что итоговые варианты нацпроектов должны быть готовы к 15 августа
- Reuters
Он отметил, что правительство сформировано и приступает к реализации «майского указа президента», который определяет «стратегические направления движения» России.
«Важно помнить, что он имеет рамочную форму. Промежуточную тактику предстоит проработать правительству — определить этапы, целевые показатели и контрольные точки. Финальные варианты национальных проектов, комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа», — написал премьер в Facebook.
По его словам, затем будет доработан проект «основных направлений деятельности правительства».
Ранее Медведев отметил, что нельзя допустить срыва сроков реализации майского указа российского лидера Владимира Путина.