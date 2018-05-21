СМИ: Роскомнадзор ограничивает доступ к 80 сервисам VPN и прокси за доступ к Telegram

В Роскомнадзоре заявили об ограничении доступа к 80 сервисам VPN и прокси за доступ к мессенджеру Telegram.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом отмечается, что все эти сервисы были специально созданы для обеспечения доступа к Telegram.

Кроме того, сообщается, что ещё десять VPN- и прокси-сервисов были разблокированы в связи с тем, что они перестали давать возможность обойти блокировку Telegram.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на блокировку 14 июня.