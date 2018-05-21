В Самарской области мужчина бросил гранату в двух военнослужащих

В Самарской области возбудили уголовное дело после того, как местный житель бросил гранату в двух военнослужащих. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл в лесном массиве неподалёку от расформированной воинской части, расположенной в Борском районе.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух лиц»), ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из военных получил лёгкие травмы.

Ранее сообщалось, что на Украине военнослужащий бросил гранату в жителей села из-за конфликта. Ранения получили девять человек.