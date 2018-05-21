Новый глава МЧС заявил, что задачи ведомства останутся прежними

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Новый глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что задачи ведомства останутся прежними.

На коллегии МЧС его представил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

«Помните о той ответственности, которую мы несём перед гражданами нашей страны», — цитирует Зиничева ТАСС.

18 мая российский премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи предложил назначить на пост главы МЧС Евгения Зиничева.

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