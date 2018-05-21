Новый глава МЧС заявил, что задачи ведомства останутся прежними
Новый глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что задачи ведомства останутся прежними.
На коллегии МЧС его представил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
«Помните о той ответственности, которую мы несём перед гражданами нашей страны», — цитирует Зиничева ТАСС.
18 мая российский премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи предложил назначить на пост главы МЧС Евгения Зиничева.
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