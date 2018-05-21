В Крыму заявили, что выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков завершат в 2019 году

Выплаты компенсаций жителям Крыма, которые были вкладчиками украинских банков, прекративших работу на полуострове после воссоединения с Россией, планируется завершить в 2019 году. Об этом заявила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

РИА Новости

«Все выплаты планируется завершить в 2019 году», — цитирует Кивико ТАСС. Она добавила, что компенсационные выплаты и дополнительные компенсации предстоит выплатить на сумму около 3,7 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в Крыму разработан законопроект, который позволит списать жителям полуострова кредиты, взятые в украинских банках.