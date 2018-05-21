В Крыму заявили, что выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков завершат в 2019 году

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Выплаты компенсаций жителям Крыма, которые были вкладчиками украинских банков, прекративших работу на полуострове после воссоединения с Россией, планируется завершить в 2019 году. Об этом заявила министр финансов Крыма Ирина Кивико.
В Крыму заявили, что выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков завершат в 2019 году
  • РИА Новости

«Все выплаты планируется завершить в 2019 году», — цитирует Кивико ТАСС.

Она добавила, что компенсационные выплаты и дополнительные компенсации предстоит выплатить на сумму около 3,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму разработан законопроект, который позволит списать жителям полуострова кредиты, взятые в украинских банках. 

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