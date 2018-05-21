Самолёт турецкой авиакомпании экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации

Короткая ссылка
Пассажирский самолёт турецкой авиакомпании Onur Air совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за разгерметизации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 20 мая. Самолёт летел из Антальи в Челябинск.

«Пассажиров разместили в терминалах аэропорта, пассажиров с детьми — в гостинице. Было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь», — сказал представитель аэропорта.

Утром 21 мая в аэропорт прибыл резервный борт.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой самолёта во Внукове 19 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных