Самолёт турецкой авиакомпании экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации

Пассажирский самолёт турецкой авиакомпании Onur Air совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за разгерметизации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 20 мая. Самолёт летел из Антальи в Челябинск.

«Пассажиров разместили в терминалах аэропорта, пассажиров с детьми — в гостинице. Было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь», — сказал представитель аэропорта.

Утром 21 мая в аэропорт прибыл резервный борт.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой самолёта во Внукове 19 мая.