В Чите арестован сообщивший о минировании Госдумы и Останкинской телебашни житель Москвы

В Чите арестован житель Москвы, ранее сообщивший о минировании зданий Государственной думы и Останкинской телебашни. Об этом сообщил старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.

«Следствие установило, что 18 мая мужчина, находясь в одной из гостиниц Читы, позвонил в органы внутренних дел Москвы и сделал заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщив, что в здании Государственной думы заложено взрывное устройство. В этот же день он позвонил в телевизионный технический центр «Останкино» и сообщил, что в здании Останкинской телебашни также заложено взрывное устройство», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что в случае признания вины злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

При этом обвиняемый объяснил свои действия хулиганским мотивом.

В январе неизвестный заявил об угрозе взрыва одного из зданий Совета Федерации и здания Госдумы в Москве.