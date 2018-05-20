В Москве открыли движение по Садовому кольцу после велопарада

В Москве по Садовому кольцу вновь открыли движение после прошедшего там массового велопарада. Об этом информирует Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

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«Движение по Садовому кольцу открыто», — говорится в сообщении. ВНИМАНИЕ! Движение по Садовому кольцу открыто. pic.twitter.com/5C1Qf5a7Rg — ЦОДД (@gucodd) 20 мая 2018 г. Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы, в том числе по Садовому кольцу, ограничат 20 мая из-за велопарада.