В Москве открыли движение по Садовому кольцу после велопарада

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В Москве по Садовому кольцу вновь открыли движение после прошедшего там массового велопарада. Об этом информирует Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
В Москве открыли движение по Садовому кольцу после велопарада
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Движение по Садовому кольцу открыто», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы, в том числе по Садовому кольцу, ограничат 20 мая из-за велопарада.

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