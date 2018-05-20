В Москве стартовала велогонка «Садовое кольцо»

В Москве от проспекта Академика Сахарова стартовала любительская велогонка «Садовое кольцо».

Как передаёт m24, организатором мероприятия выступает Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В гонке поучаствуют около 800 человек. Они проедут по Садовому кольцу.

Это историческое соревнование, как отмечает телеканал, проводится в Москве с 1920 года.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы будет ограничено 20 мая из-за Московского велопарада.

ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Санкт-Петербурге ограничат движение 27 мая из-за Большого велопарада.