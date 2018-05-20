В Москве стартовала велогонка «Садовое кольцо»

Короткая ссылка
В Москве от проспекта Академика Сахарова стартовала любительская велогонка «Садовое кольцо».

Как передаёт m24, организатором мероприятия выступает Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В гонке поучаствуют около 800 человек. Они проедут по Садовому кольцу.

Это историческое соревнование, как отмечает телеканал, проводится в Москве с 1920 года.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы будет ограничено 20 мая из-за Московского велопарада.

ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Санкт-Петербурге ограничат движение 27 мая из-за Большого велопарада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных