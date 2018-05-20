В Иркутске на продовольственном складе произошёл пожар

На складе с продовольствием рядом с железнодорожной станцией в Иркутске произошёл пожар. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по области.

«Информация о пожаре на складе на улице Ракитной, 17, поступила в 11:20 по местному времени. В 12:54 пожар был локализован на площади более 5 тыс. квадратных метров. Горит кровля склада», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что из-за ветра пожару присвоен повышенный номер сложности.

«Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара выясняются», — добавили в МЧС.

Ранее URA.RU передавало, что в Перми в одном из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России» произошёл пожар.