Представители России и Грузии встретятся 24 мая в Праге

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Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе и замглавы МИД России Григорий Карасин проведут очередную встречу 24 мая в Праге.
Представители России и Грузии встретятся 24 мая в Праге
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Абашидзе.

«Встреча состоится 24 мая. Мы обсудим традиционные темы, которые входят в нашу повестку дня. Также на этот раз будет рассмотрена тема реализации соглашения 2011 года о таможенном мониторинге», — заявил он и выразил надежду на то, что российская сторона «добросовестно выполнит обязательства, предусмотренные соглашением».

Также Абашидзе сказал, что готовится услышать о планах Москвы в этом направлении.

«После этого, в соответствии с соглашением, будет создана совместная грузино-российско-швейцарская экспертная группа, которая будет осуществлять мониторинг практической реализации этого проекта», — отметил спецпредставитель премьера Грузии. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об улучшении отношений Москвы и Тбилиси.

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