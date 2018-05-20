Представители России и Грузии встретятся 24 мая в Праге
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Абашидзе.
«Встреча состоится 24 мая. Мы обсудим традиционные темы, которые входят в нашу повестку дня. Также на этот раз будет рассмотрена тема реализации соглашения 2011 года о таможенном мониторинге», — заявил он и выразил надежду на то, что российская сторона «добросовестно выполнит обязательства, предусмотренные соглашением».
Также Абашидзе сказал, что готовится услышать о планах Москвы в этом направлении.
«После этого, в соответствии с соглашением, будет создана совместная грузино-российско-швейцарская экспертная группа, которая будет осуществлять мониторинг практической реализации этого проекта», — отметил спецпредставитель премьера Грузии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об улучшении отношений Москвы и Тбилиси.