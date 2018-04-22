Захарова рассказала об улучшении отношений России и Грузии

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Дождь», что отношения России и Грузии постепенно улучшаются.
Захарова рассказала об улучшении отношений России и Грузии
  • Мария Захарова
  • © MFA Russia Press Service./Global Look Press

«Когда в 2012 году правительство «грузинской мечты» проявило заинтересованность вывести отношения с Россией из глубокого кризиса, в который их вверг Михаил Саакашвили, мы немедленно откликнулись. Начался процесс нормализации, который за эти годы принёс всем известные позитивные результаты», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, восстановилась и выросла взаимная торговля, возобновлено авиационное сообщение, сняты ограничения по выдаче въездных виз грузинским гражданам, развиваются общественные, культурные, научные, спортивные контакты.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе в беседе с НСН рассказал о перспективах отношений России и Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных