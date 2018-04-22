Захарова рассказала об улучшении отношений России и Грузии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Дождь», что отношения России и Грузии постепенно улучшаются.

«Когда в 2012 году правительство «грузинской мечты» проявило заинтересованность вывести отношения с Россией из глубокого кризиса, в который их вверг Михаил Саакашвили, мы немедленно откликнулись. Начался процесс нормализации, который за эти годы принёс всем известные позитивные результаты», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, восстановилась и выросла взаимная торговля, возобновлено авиационное сообщение, сняты ограничения по выдаче въездных виз грузинским гражданам, развиваются общественные, культурные, научные, спортивные контакты.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе в беседе с НСН рассказал о перспективах отношений России и Грузии.