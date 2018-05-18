Арестован второй фигурант дела о хищениях в Эрмитаже

Басманный суд Москвы заключил под стражу второго фигуранта дела о хищении 450 млн рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, — Никиту Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова», — говорится в сообщении. Ранее суд отправил под арест бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. 17 мая Пирумову и Колесникову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет колонии.