На аэродроме под Пермью загорелся самолёт МиГ-31

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Правый двигатель находящегося на взлётно-посадочной полосе самолёта МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
На аэродроме под Пермью загорелся самолёт МиГ-31
  • РИА Новости
  • © Архивное фото

Как отмечается, инцидент произошёл 18 мая около 17:30 мск.

«При движении по взлётно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолёта МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчёта», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным ЦВО, никто не пострадал. Самолёт был без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае потерпел крушение вертолёт Ми-2. Пилота госпитализировали.

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