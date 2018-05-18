На аэродроме под Пермью загорелся самолёт МиГ-31
- РИА Новости
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Как отмечается, инцидент произошёл 18 мая около 17:30 мск.
«При движении по взлётно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолёта МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчёта», — приводит РИА Новости сообщение.
По данным ЦВО, никто не пострадал. Самолёт был без боекомплекта.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае потерпел крушение вертолёт Ми-2. Пилота госпитализировали.