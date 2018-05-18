Пробки в Москве достигли 9 баллов

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Уровень загруженности московских дорог, по данным на 17:56 мск, достиг 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Пробки в Москве достигли 9 баллов
  • РИА Новости

Основные затруднения наблюдаются на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

Ранее сообщалось, что ливень в Москве не повлиял на работу общественного транспорта.

По прогнозам синоптиков, за сутки в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

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