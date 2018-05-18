Первое заседание нового кабмина России пройдёт в начале следующей недели

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Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что первое заседание нового кабмина состоится в начале следующей недели.
Первое заседание нового кабмина России пройдёт в начале следующей недели
  • РИА Новости

«Первое заседание нового правительства пройдёт в начале недели до Петербургского экономического форума», — цитирует РИА Новости Тимакову.

ПМЭФ-2018 пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.

Ранее Медведев представил российскому президенту Владимиру Путину кандидатов в новый состав кабинета министров России.

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