Первое заседание нового кабмина России пройдёт в начале следующей недели

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что первое заседание нового кабмина состоится в начале следующей недели.

«Первое заседание нового правительства пройдёт в начале недели до Петербургского экономического форума», — цитирует РИА Новости Тимакову.

ПМЭФ-2018 пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.

Ранее Медведев представил российскому президенту Владимиру Путину кандидатов в новый состав кабинета министров России.