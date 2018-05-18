Бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову вызвали в суд скорую помощь.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Адвокат сказал, что Пирумову стало плохо, ему вызвана скорая помощь», — сказала пресс-секретарь Басманного суда.

17 мая Пирумов был задержан по подозрению в хищении 450 млн рублей в Эрмитаже.

Следователь в суде также заявил, что Пирумов планировал получить британскую визу и уехать.

Защита просит поместить его под домашний арест.