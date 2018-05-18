Пирумову вызвали в суд скорую помощь
Бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову вызвали в суд скорую помощь.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Адвокат сказал, что Пирумову стало плохо, ему вызвана скорая помощь», — сказала пресс-секретарь Басманного суда.
17 мая Пирумов был задержан по подозрению в хищении 450 млн рублей в Эрмитаже.
Следователь в суде также заявил, что Пирумов планировал получить британскую визу и уехать.
Защита просит поместить его под домашний арест.
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