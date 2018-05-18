Медведев предложил переназначить Лаврова на пост главы МИД России
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, свои министерские посты сохранят Сергей Шойгу (министр обороны), Владимир Колокольцев (министр внутренних дел), Антон Силуанов (министр финансов), Александр Новак (министр энергетики), Максим Топилин (министр труда и соцзащиты), Павел Колобков (министр спорта) и Максим Орешкин (министр экономического развития).
Во главе министерств также останутся Денис Мантуров (министр промышленности и торговли), Александр Коновалов (министр юстиции), Вероника Скворцова (министр здравоохранения) и Владимир Мединский (министр культуры).
18 мая Путин и Медведев приступили к обсуждению кандидатов в правительство.