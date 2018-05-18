В Госдуме предложили ввести тест на знание ПДД для велосипедистов

Депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов разработал ряд мер, направленных на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием велотранспорта. Соответствующий документ отправлен на имя премьер-министра Дмитрия Медведева 18 мая.

«По неофициальной статистике, только в Москве и области жертвами ДТП с участием велосипедистов ежегодно становятся сотни людей, в том числе дети. Увы, имеют место и смертельные случаи. Чаще всего велосипедисты выезжают на проезжую часть со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности манёвра, или нарушают ПДД при пересечении дороги по пешеходным переходам», — заявил Милонов.

В частности, депутат предлагает ввести обязательную регистрацию на портале государственных и муниципальных услуг для велосипедистов старше 14 лет. Согласно инициативе, владельцам транспортных средств придётся пройти электронный тест на знание ПДД.

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Ранее m24 передавало, что в Москве открылся сезон велопроката.