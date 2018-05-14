В Москве с 14 по 27 мая будет проходить акция «На работу на велосипеде»

Короткая ссылка
В Москве в период с 14 по 27 мая 2018 года будет проходить акция «На работу на велосипеде». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора проекта по развитию велокультуры, советника замминистра транспорта России Владимира Кумова.

«В Москве акция пройдёт с 14 по 27 мая. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам», — рассказал он.

По словам Кумова, для мотивации участников акции, организаторы будут проводить конкурсы, а партнёры мероприятия намерены предоставлять велосипедистам различные бонусы и скидки.

Ранее m24 передавал, что в Москве открылся сезон велопроката.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных