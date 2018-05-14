В Москве с 14 по 27 мая будет проходить акция «На работу на велосипеде»

В Москве в период с 14 по 27 мая 2018 года будет проходить акция «На работу на велосипеде». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора проекта по развитию велокультуры, советника замминистра транспорта России Владимира Кумова.

«В Москве акция пройдёт с 14 по 27 мая. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам», — рассказал он.

По словам Кумова, для мотивации участников акции, организаторы будут проводить конкурсы, а партнёры мероприятия намерены предоставлять велосипедистам различные бонусы и скидки.

Ранее m24 передавал, что в Москве открылся сезон велопроката.