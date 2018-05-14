В Москве с 14 по 27 мая будет проходить акция «На работу на велосипеде»
«В Москве акция пройдёт с 14 по 27 мая. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам», — рассказал он.
По словам Кумова, для мотивации участников акции, организаторы будут проводить конкурсы, а партнёры мероприятия намерены предоставлять велосипедистам различные бонусы и скидки.
Ранее m24 передавал, что в Москве открылся сезон велопроката.